З чим випрати рушники, щоб вони стали м’якшими і не смердили вогкістю: простий лайфхак

Підручний продукт зробить рушники шовковистими та приємними на дотик

Рушники після прання можуть неприємно пахнути і мати запах вогкості, якого складно позбутися. Але необов’язково витрачатися на кошти для прання, адже кондиціонер для білизни можуть замінити натуральні альтернативи.

Цвіль та інші бактерії швидко розмножуються на м’яких вологих поверхнях, що робить рушники чудовим живильним середовищем для них. Як пише видання Express, позбутися затхлого запаху рушників допоможе простий лайфхак. Все, що знадобиться – звичайний оцет.

Оцтова кислота — це те, що допомагає нейтралізувати будь-які запахи на рушниках, постільній білизні й одязі, а це означає, що вона може допомогти позбутися запахів дешево та легко. Так, лише потрібно додати трохи оцту у відсік для мийних засобів.

Також рекомендується уникати кондиціонерів для білизни. При пранні з оцтом рушники будуть м’якими та пухнастими. А ще не забудьте переконатися, що рушники повністю висохли, перш ніж прибрати їх, тому що надлишок вологи може спричинити появу запаху. І в жодному разі не залишайте мокрі рушники надовго в барабані пральної машини.

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