Вікна сяятимуть: яким несподіваним засобом потрібно натерти скло

Відмити вікна допоможуть підручні інгредієнти

Миття вікон може забрати багато часу і засмутити результатом: каламутним склом та розводами. Однак один незвичайний лайфхак допоможе відмити вікна до блиску. Будь-яка дорога агресивна хімія вам не знадобиться.

Як пише видання Express, замість мийного засобу спробуйте використати горілку – цей несподіваний продукт чудово впорається із забрудненим склом і ваші вікна в будинку будуть сяяти чистотою та блиском. Крім горілки також знадобиться газета.

Дивно, але горілка є універсальним сильнодійним засобом для очищення. Спирт схожий на оцет, коли йдеться про знежирення посуду та видалення плям. Горілку можна використовувати як миний засіб для освіження тканин, нейтралізації неприємних плям та дезінфекції поверхонь. Спирт, до речі, непоганий для тих, хто чутливий до хімічних речовин і їх запаху. На відміну від оцту, який широко застосовується у прибиранні, горілка не залишає такий різкий запах.

То як же відмити вікна за допомогою горілки? Просто налийте чисту горілку у пляшку з розпилювачем та нанесіть на скло. За бажанням до розчину можна додати ефірну олію, наприклад, лавандову. Потріть вікна, використовуючи горілку й газету. Після цього ви можете відполірувати скло тканиною. Результат вас приємно порадує.

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