Напрочуд простий спосіб зробити свічку своїми руками: без воску та парафіну

Свічки з того, що ви вже маєте

Що робити, якщо вирубили світло, а свічок удома немає? Елементарно – приготувати їх своїми руками. Хтось запитає, а як же зробити домашні свічки, якщо під рукою не виявилося воску і парафіну? Це зовсім не біда!

Зробити потужну робочу свічку можна і без цих ключових компонентів, з найпростіших. Все що буде потрібно, це кам’яна сіль, рослинна олія, ємність для свічки і матеріал для гніта, пише cpykami.

Як зробити свічку своїми руками

У вибрану для створення свічки ємність насипаємо сіль та олію в пропорції 1:1, перемішуємо інгредієнти. Готуємо гніт (можна зробити із зубочисток). З’єднуємо їх один з одним за допомогою скотчу або іншим способом до потрібної висоти гніту. Потім щільно обмотуємо паличку, що вийшла з зубочисток, ватою. Верхній кінець гніту обмочуємо в олію, перевертаємо і вставляємо нижнім кінцем у "тіло" свічки.

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