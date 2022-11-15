Можна врятувати навіть білу футболку: як відіпрати жовті плями від поту з одягу

Всі потрібні "інгредієнти" завжди є на кухні або у ванній кімнаті.

Плями від поту часто досить важко видалити, особливо на світлому одязі, проте якщо знати кілька хитрощів, прання пройде набагато швидше і ефективніше. Варто відзначити, що завдяки цим старим домашнім методам можна врятувати навіть білу футболку.

Як зазначає prostoway : чим раніше ви вживете заходів щодо "порятунку" речей від плям поту, тим більше шансів позбутися їх. Про п’ять найбюджетніших, і при цьому робочих кошти та методи — читайте далі.

Як відіпрати плями від поту підручними засобами

Господарське мило – найпростіший спосіб. Просто намильте забруднену ділянку і акуратно потріть місце м’якою щіткою, а потім промийте чистою водою.

– найпростіший спосіб. Просто намильте забруднену ділянку і акуратно потріть місце м’якою щіткою, а потім промийте чистою водою. Харчова сода — ідеальний помічник для усунення будь-яких плям, особливо на білих речах. 2 столові ложки соди змішайте з 2-ма ложками води, щоб вийшла кашка. Розподіліть суміш на пляму і утріть щіткою. Залишіть на півтори-дві години, а потім випрати одяг звичайним способом.

Перекис водню — подібний до шовкових тканин. Змішайте 10 мл перекису та 100 мл води. Після пляму змочіть у мильному розчині, а потім нанесіть розчин з перекисом. Прополощіть річ і обробіть ще підкисленою водою (1 чайна ложка лимонної кислоти на склянку води).

— подібний до шовкових тканин. Змішайте 10 мл перекису та 100 мл води. Після пляму змочіть у мильному розчині, а потім нанесіть розчин з перекисом. Прополощіть річ і обробіть ще підкисленою водою (1 чайна ложка лимонної кислоти на склянку води). Сіль — чудовий помічник для чищення одягу з шовку, льону та бавовни. Розчиніть столову ложку солі у склянці теплої води, і намочіть у ній брудні місця на одязі. Зачекайте 2 години, і потім випрати як завжди.

— чудовий помічник для чищення одягу з шовку, льону та бавовни. Розчиніть столову ложку солі у склянці теплої води, і намочіть у ній брудні місця на одязі. Зачекайте 2 години, і потім випрати як завжди. Сіль та нашатир — нашатирний спирт лише посилює сіль. Процес такий самий, як і з однією сіллю, проте до сольового розчину додайте чайну ложку нашатирю. У такому розчині замочіть речі лише на 30 хвилин.

Як повідомляв раніше "Телеграф", також багато досвідчених господинь використовують оцет при пранні. Виявляється, цей продукт не тільки входить до складу саморобного кондиціонера для білизни, а й забезпечує приємний запах випраним речам.