Що покласти на підвіконня, щоб запобігти конденсату: незвичайний лайфхак

Один підручний інгредієнт "поглине" непотрібну воду, завдяки чому вікна будуть сухими.

Конденсат на вікнах дуже небажаний, адже може спричинити плісняву в будинку. Поглинають зайву вологу деякі кімнатні рослини, але боротися з конденсатом точково. Для цього вам не потрібно витрачатися на дорогі осушувачі повітря.

Як пише видання Express, основна причина утворення конденсату – відсутність вентиляції. Поліпшення вентиляції вирівнює вологість у власності, проте заміна погано встановлених вікон, дверей та вентиляційних отворів може бути дорогою. Тому на допомогу прийде лайфхак із підручним засобом.

Звучить дивно, але позбутися конденсату на вікнах можна за допомогою наповнювача для котячого лотка. Просто помістіть його в носок, щільно зав’яжіть і розмістіть на підвіконні. Це досить дешевий спосіб розв'язати проблему з конденсацією, який є дуже ефективним. До речі, можна використовувати старі шкарпетки.

Котячий наповнювач вбере конденсат і вже наступного ранку ви побачите, що вікно сухе. Додамо, що саморобний "осушувач" на підвіконні потрібно міняти щотижня або частіше, якщо носок дуже вологий.

Раніше "Телеграф" розповідав про ще один лайфхак з усунення конденсату на вікнах і плісняви. Для нього знадобиться підручний продукт, який вже стоїть у вашій кухонній шафі.