Як вивести жовті плями з сидіння унітаза: ефективні засоби для відбілювання

Унітаз виблискуватиме білизною, як новий.

На жаль, але з часом вся біла сантехніка поступово жовтіє, особливо якщо її не доглядати, і особливо швидко змінює свій колір — сидіння для унітаза. Щоб не купувати дорогу та агресивну "хімію", досвідчених господарок рятують народні методи, наприклад, звичайна сіль або шипучий аспірин. Однак і на цьому способи не закінчуються.

Якщо із забрудненнями не впорався ваш "стандартний" засіб для унітаза, не поспішайте засмучуватися і купувати нове сидіння або агресивніший засіб, пише Ukr.Media. Спробуйте використати один із цих народних методів.

Як вивести жовті плями з сидіння унітазу

Сода + оцет — нанесіть на плями столовий оцет і залиште приблизно на пів години. Для зручності можна налити оцет у пульверизатор і розпорошити. Через пів години щедро посипте брудні місця содою, потім знову додайте оцет і залиште ще на 10 хвилин. Почистьте щіткою і змийте водою.

"Кока Кола" — напевно багато хто чув про цей метод, мало хто знає, як він працює. Сидіння потрібно зняти і замочити в тазі у наступному розчині: 2 л коли змішаних з 2 пачками лимонної кислоти. Це все потрібно залишити на ніч, а потім вимити водою.

Білизна — засіб, який відмінно справляється з жовтизною та будь-якими іншими забрудненнями. Залийте засобом брудні місця та залиште на пів години, а потім добре промийте водою.

Не забувайте, що працювати з усіма цими засобами потрібно в рукавичках, щоб не пошкодити шкіру на руках. Також уникайте потрапляння засобу в очі та на слизову. Крім того, бажано проводити таке прибирання, коли вдома немає дітей і тварин, і як плюс є можливість провітрити приміщення.

Раніше "Телеграф" писав, як позбутися нальоту в унітазі. Все, що знадобиться, гарантовано вже є у вас вдома.