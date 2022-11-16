Шість найдорожчих побутових приладів: як зменшити рахунки за електроенергію

Деяка техніка в будинку "пожирає" енергію та додає нулі у платіжки

На тлі аварійних відключень світла в Україні через ворожу масовану атаку багато хто замислюється про те, як можна економніше витрачати електроенергію. Бажаючи скоротити витрати, ви можете подумати над питаннями, які побутові прилади є найбільш енергоефективними, а які збільшують платіжки.

Як пише видання Express, є шість приладів у будинку, які збільшують ваші рахунки за електроенергію. Невеликі лайфхаки при їх використанні допоможуть техніці працювати енергоефективно та збережуть ваші кошти.

Які побутові прилади найбільше споживають електроенергію

Техніка, яка буквально "пожирає" і ваші гроші, і енергію:

Посудомийна машина – один із найдорожчих приладів у будинку, який може працювати по кілька годин щодня. Щоб заощадити, повністю завантажуйте посудомийку. Пральна машина. Рекомендується встановлювати енергоефективні варіанти пральних машин у будинку. Як і у випадку з посудомийкою, вмикайте прилад лише тоді, коли барабан максимально завантажений. Холодильник та морозильник. Тут мало що можна придумати, оскільки електроприлади мають залишатися увімкненими. Тому, якщо плануєте покупку холодильника, зупиняйте вибір на енергоефективних моделях. Духовка. Не зберігайте деко в духовці під час приготування їжі, оскільки вони блокують потік повітря. Пам’ятайте, що регулярне очищення духовки допомагає підтримувати ефективніший розподіл тепла. Телевізор, ноутбук, ігрова консоль. Є речі, які ви можете зробити, щоб скоротити витрати під час перегляду телевізора, наприклад, трохи зменшити яскравість, встановити таймер сну і відключити його з розетки, коли не використовуєте. Освітлення. Коли цілий день у будинку включено кілька лампочок, це може влетіти в копійку. Очевидне, але важливе правило: вимикайте світло в кімнаті, коли воно вам не потрібне. Також можете інвестувати у світлодіодне освітлення, яке часто яскравіше та енергоефективніше. Заміна лампи розжарення на світлодіодну може заощадити гроші.

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