Ковдра за лічені хвилини опиниться в підковдрі: цей лайфхак – справжня знахідка (відео)

З підковдрою іноді доводиться непросто

Мало хто любить заправляти ліжко, особливо коли справа доходить до підковдри. Але є один спосіб, який дуже спростить це завдання. Цей метод дозволить заправити ковдру в підковдру за лічені секунди.

Лайфхаком з одягнення підковдри на ковдру поділилося видання Mirror. Якщо вам набридло мучитися з ковдрою і підковдрою, коли ви міняєте постіль, то цей трюк може бути ідеальним для вас — на перший погляд він здається складним, але насправді все дуже просто.

Так, користувачка brookelmason в TikTok поділилася приголомшливим лайфхаком, ролик підкорив соцмережу і став вірусним. На відео жінка спритно та швидко заправляє ковдру у підковдру.

Як швидко заправити ковдру в підковдру

Що потрібно робити:

Підковдру покладіть на ліжко навиворіт, гудзиками до простирадла. Покладіть поверх неї ковдру та зв’яжіть кути. І якщо ваша ковдра не має зав’язок, нічого страшного. Трюк все одно має спрацювати. Зверніть ковдру в рулон якомога щільніше зверху донизу. Знайдіть отвір у нижній частині ковдри, де ви зазвичай застібаєте гудзики, і оберніть зовнішню сторону підковдри навколо рулону, по суті, вивернувши її навиворіт. Ви побачите, що ковдра почне розвертатися. Струсіть ковдру. Можете заправити її так, як на відео (зазвичай так роблять у готелях).

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