Що буде, якщо залишити випрані речі в машинці: небезпека розкрита

На перший погляд, це здається невинною дрібницею

Досить часто господині не можуть або забувають вийняти випрану білизну з машинки після закінчення процесу прання, таким чином залишаючи речі в агрегаті на кілька годин або навіть на всю ніч. Як зазначають експерти, така помилка може призвести до негативних наслідків.

У більшості інструкцій до пральних машин написано, що залишати на довгий час мокрі речі в барабані не можна. І на це є декілька дуже вагомих причин, пише Ukr.Media.

Чому не можна залишати мокрі речі в пральній машині

Усього за декілька годин вологі речі починають "сквашуватися", через що з’являється неприємний запах. Він залишається не лише на одязі, а й усередині барабана. Позбутися його буває нелегко. Ви можете зіпсувати одяг. За такої вологості на речах можуть з’явитися світлі розводи, великі плями. На забутих у барабані вологих речах розмножуються бактерії, що псують тканину.

Зазначимо, що в пральній машині з часом може з’явитися не тільки неприємний запах, але і бруд, що накопичився. Машинка буде сяяти чистотою і білизною зсередини, якщо використовувати лише один компонент.