Так ви апельсин ще не чистили: геніальний трюк вражає своєю простотою (відео)

При чищенні апельсинів скористайтесь одним незвичайним лайфхаком

Багато овочів і фруктів ми можемо досить трудомістко чистити і подрібнювати. Але деякі трюки полегшать це завдання. Наприклад, шефкухарі вміють вправно нарізати на рівні кубики цибулю за допомогою одного лайфхака. Не менш легко ви зможете "розправитися" з апельсином.

Вам не доведеться довго і важко позбавлятися шкірки цитрусу. Дістати смачну м’якоть, пише видання Mirror, допоможе один незвичайний лайфхак. Він здається таким простим на перший погляд, і найголовніше – стовідсотково працює.

Існує альтернативний спосіб очищення апельсина, при якому не потрібно колупати шкірку, а ваші пальці не стануть липкими. Геніальним трюком із чищення апельсина поділився один TikToker під ніком Kevglbach. Він надихнувся роликом, де чоловік вправно очищує апельсин. Юнак вирішив повторити лайфхак і був приголомшений результатом – фрукт за лічені секунди розпався на рівні шматочки.

Як швидко почистити апельсин? Лайфхак дуже примітивний:

Розріжте апельсин навпіл за допомогою ножа. Візьміть одну з половинок і немов виверніть навиворіт. Фрукт миттєво поділяється на сегменти, які легко відокремлюються від шкірки та готові до вживання.

Погодьтеся, цей метод набагато простіший, ніж намагатися очистити цитрус цілком перед тим, як з’їсти.

Раніше "Телеграф" розповідав, як спритно подрібнюють часник французькі кухарі, метод точно припаде вам до смаку. А ще ми писали, що дуже просто можна очистити перець від насіння за допомогою незвичайного лайфхаку.