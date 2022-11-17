Що потрібно покласти у відро для сміття на кухні, щоб прибрати неприємний запах: простий лайфхак

Можна обійтися без використання дорогих освіжувачів або аромадифузорів

Побутові запахи можуть завдавати дискомфорту. Впоратися зі смородом із холодильника допоможе один нехитрий лайфхак, як і з бідою багатьох кухонь — смердючим сміттєвим баком. Є простий та економічний спосіб вирішити цю проблему.

Про лайфхак, який позбавить вас від неприємного запаху відра для сміття на кухні, пише видання Mirror. Важливо, що вам не доведеться купувати агресивні хімічні освіжувачі або аромадифузори, оскільки є натуральний продукт, який вам потрібний.

Смердючі баки для сміття — серйозна проблема, особливо в невеликих приміщеннях. Щоразу, коли ви піднімаєте кришку, щоб щось викинути, цей неприємний запах проникає назовні та може поширюватися чи не по всьому будинку. Якщо ви не спорожнюєте урну щодня, але не бажаєте відчувати запах гнилизни у себе в оселі, придивіться до цього лайфхака.

Все, що потрібно зробити, нанести шар ефірної олії у верхню частину сміттєвого бака. Його вистачить надовго! Ви також можете додати кілька крапель ефірних олій на вату (або ж ватний диск ) і покласти на дно контейнера для сміття.

Раніше "Телеграф" розповідав, що впоратися з неприємним запахом у ванній кімнаті та туалеті також можна без дорогих освіжувачів. Ідеально підійдуть чотири натуральні інгредієнти, і це не тільки ефірні олії.