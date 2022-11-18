Як видалити іржу з металевих предметів: знадобляться прості та дешеві підручні засоби

Лайфхаки, які підійдуть для чищення і садових інструментів, і кухонних ножів

Згодом на металевих інструментах може з’являтися іржа, яка, по-перше, псує зовнішній вигляд предмета, а по-друге, заважає робити свою роботу. Наприклад, ножі та ножиці затупляються, а коли ними ріжеш – залишається рудий слід. Також часто від іржі страждає і сантехніка, особливо унітаз. Однак сьогодні ми розповімо, як боротися з іржавими слідами саме на металевих поверхнях.

Звичайно, позбутися іржі можна за допомогою спеціальних засобів, що продаються в госпмагазинах, пише Ukr.Media. Однак навіщо витрачати гроші на різну хімію, якщо можна обійтись тими "матеріалами", які є на кожній кухні.

Як позбутися іржі на металі підручними засобами

Білий оцет. Помістіть металеві предмети в місткість з білим оцтом на кілька хвилин, а потім зіскребіть іржу. Інструменти, що сильно поржавіли, можна залишити в оцті на ніч, а потім прибрати іржу губкою для миття посуду або дротяною мочалкою.

Харчова сода. Хороший помічник у боротьбі зі світлою іржею. Змішайте воду з содою, щоб вийшла густа паста і нанесіть її на іржаві ділянки. Залишіть засіб на годину. Після губки для миття посуду або мочалки з дроту видаліть іржу. При необхідності процедуру можна повторити.

Хороший помічник у боротьбі зі світлою іржею. Змішайте воду з содою, щоб вийшла густа паста і нанесіть її на іржаві ділянки. Залишіть засіб на годину. Після губки для миття посуду або мочалки з дроту видаліть іржу. При необхідності процедуру можна повторити. Лимон та сіль. Посипте іржаві ділянки сіллю, потім вичавіть на них свіжий лимонний сік, і залиште все приблизно на дві години. Після цього видаліть іржу за допомогою шкірки лимона, губкою для посуду або скребком.

Посипте іржаві ділянки сіллю, потім вичавіть на них свіжий лимонний сік, і залиште все приблизно на дві години. Після цього видаліть іржу за допомогою шкірки лимона, губкою для посуду або скребком. Лимонна кислота. Насипте три-чотири столові ложки лимонної кислоти в невелику миску з гарячою водою, і потім занурьте у неї іржаві предмети. Все це залиште на ніч. Потім видаліть іржу, як і в попередніх способах.

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