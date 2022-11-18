Відмити праску від накипу можна одним простим засобом: більше не потрібно жодної "хімії"

Забудьте про агресивні хімічні засоби – вони вам більше не потрібні

Праска — це та техніка, яка використовується досить часто, а якщо під час прасування ще й використовується функція відпарювання, то це означає, що рано чи пізно у прасці з’явиться накип. Щоб очистити побутовий прилад, можна використовувати народні методи — таблетки парацетамолу або звичайну мінеральну воду з газом.

Так, проста мінералка може допомогти вам впоратися з накипом, і запобігатиме появі білих розлучень на одязі, постільній білизні та рушниках, які залишаються після прасування через неї, пише портал "Смачно+". Як це зробити – читайте далі.

Як відмити праску від накипу

Оскільки промити резервуар для води у прасці звичайною губкою дуже непросто через маленький отвір, спробуйте використовувати мінеральну шипучу воду з газом. Вона є чудовим засобом, який розв'язати цю проблему на раз.

Влийте трохи мінералки в місткість для води у прасці, увімкніть техніку на найвищу температуру і випустіть пару. Робити це рекомендується кілька разів, доки вода не стане повністю прозорою. Від нальоту не залишиться сліду.

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