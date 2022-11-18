Не доведеться навіть терти: несподіваний лайфхак з чищення чашок від чайного нальоту

Сліди чаю та кави на чашках допоможе прибрати один нестандартний засіб

Миття посуду – рутинне заняття, яке іноді потребує зусиль. Наприклад, щоб відмити від жиру і нагару посуд у нагоді стане один лайфхак з підручними засобами. А ось впорається зі слідами чаю та кави на чашках і кружках допоможе один дуже незвичайний, але дуже дієвий засіб.

Як пише видання Mirror, один лайфхак позбавляє плям на чайних чашках за лічені хвилини, посуд навіть не доведеться старанно терти. Все, що вам потрібно, це таблетки для чищення зубних протезів. Звучить дивно, але цей метод добре працює.

Якщо ви затятий любитель чаю або кави, то, ймовірно, знаєте, наскільки дратівливим може бути чищення чашок і кухлів, з яких ви п’єте. Згодом вони стають все більш забрудненими, незалежно від того, як часто ви їх чистите. Це пов’язано з тим, що чай і кава містять барвники, вони прилипають до поверхні чашок і кухлів і можуть зробити їх брудними навіть після того, як мийний засіб і вода вбили всі мікроби.

Як же відмити стійкі плями від чаю в кухлях? Ось що слід робити: наповніть кухоль гарячою водою і розчиніть у ньому таблетку для зубного протезу. Це допоможе видалити пляму і значно полегшить миття кухля. Можна використовувати окріп. Дайте посуду трохи постояти з цим незвичайним засобом, а потім промийте як завжди. Зазначимо, що це екологічніший спосіб, ніж відбілювач, і чудово справляється зі своїм завданням.

Раніше "Телеграф" писав, як очистити деко від жиру та нагару. Це може бути не просто, тому скористайтеся одним ефективним трюком.