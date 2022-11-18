Як відмити кахель до ідеального блиску без "хімії": цей засіб спрацьовує бездоганно

Виготовте універсальний розчин самостійно

Навіть якщо в приміщенні якісне покриття для стін, це не захищає його від бруду та розводів. Раніше ми писали, як позбутися цвілі у ванній, а тепер поговоримо про метод, який допомагає очистити плитку від забруднень.

Оскільки побутова хімія не завжди справляється зі своїм завданням, приготувати універсальний очисний розчин можна самостійно, пише belnovosti. Для його приготування знадобиться вода, лимонна кислота та гель для посуду.

Як відмити кахель до блиску

Вливаємо в ємність із розпилювачем воду, додаємо по парі великих ложок лимонної кислоти та гелю для посуду. Добре збовтуємо ємність і наносимо на плитку. Через 10 хвилин починаємо мити оздоблювальний матеріал. Після проведення процедури повністю прибираємо розчин з кахлю і протираємо його сухою ганчіркою.

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