Як зберегти колір одягу: бюджетний метод, і прання буде більше не страшне

Цей копійчаний засіб запобігає втраті яскравості кольорового одягу

Ми вже писали про те, що робити, якщо після прання полиняли речі. Щоб запобігти цій проблемі, слід заздалегідь подбати про цей момент.

Щоб улюблені предмети гардероба не стали бляклими після багаторазового прання, можна скористатися одним простим народним засобом, який використовують досвідчені господині, пише belnovosti. Знадобиться всього тазик із прохолодною водою та лимонна кислота.

Як зберегти яскравість кольорового одягу

Додайте в тазик лимонку. На 1 літр води знадобиться 1,5 столової ложки лимонної кислоти. Залиште речі в розчині на 10-30 хвилин, потім дістаньте і прополощіть у чистій воді або виперіть в машинці з додаванням невеликої кількості рідкого мийного засобу. Все дуже просто!

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