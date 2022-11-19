Як зробити сантехніку блискучою як з магазину: лайфхак від покоївок з готелів

Вам знадобиться лише один простий засіб

Напевно, ви помічали, що в готелях всі змішувачі завжди блищать так, ніби їх ніколи не торкалася рука людини. Адже це зовсім не так, і в одному номері явно було багато мешканців. Що ж такого надприродного роблять покоївки, щоб досягти такого результату? Виявляється, повернути колишній блиск сантехніці досить просто.

Як зазначає портал "Смачно+", покоївки, які працюють у готелях, вже давно знайшли розв'язання проблеми брудного змішувача. Тепер вам не доведеться відтирати сантехніку щодня від бруду та ледь помітного нальоту.

Як відмити змішувач до блиску

Все, що вам знадобиться, це ганчірка та господарське мило. Натріть цим мийним засобом сухий змішувач з кожного боку. Потім, не змиваючи мило, пройдіть сухою ганчіркою по сантехніці. От і все! Тепер змішувачі блищатимуть, ніби їх щойно встановили з магазину, і вам більше не доведеться перейматися розлученнями на них.

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