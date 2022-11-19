Як правильно прати джинсовий одяг: два "правила", яких потрібно обов’язково дотримуватися

Якщо ви думаєте, що прання — це просто закинути речі в барабан і увімкнути пральну машину, то ви глибоко помиляєтеся

Прання — це обов’язкова процедура догляду за власним гардеробом. Однак якщо прати занадто часто, а ще й неправильно, то ви можете втратити свої улюблені речі. Щоб подібного не траплялося, ми раніше розповідали, як зберегти колір одягу під час прання і що робити, якщо речі все ж таки злиняли. А сьогодні ми хочемо поділитися кількома "правилами", дотримуючись яких ви зможете зберегти свої джинсові речі в цілості та безпеці.

Прання джинсових виробів не таке просте, як думають багато господинь. І перед тим, як закинути речі в пральну машинку, потрібно провести дві найпростіші процедури, які збережуть "життя" вашим джинсам, пише prostoway. Якщо це зробити, то тканина довго не прослужить.

Як правильно прати джинси

Перше – обов’язково застебніть усі блискавки, адже відкрита застібка з численними зубчиками може зашкодити інші речі під час прання.

Друге — джинсові штани потрібно вивернути навиворіт, щоб захистити зовнішню сторону тканини. В результаті зовнішній вигляд речі залишиться незмінним, і ніяких пошкоджень та втрати кольору можна буде уникнути.

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