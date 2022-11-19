Як відмити носик чайника для заварювання від нальоту: так роблять досвідчені господині

Складного тут нічого немає, і ви в цьому переконаєтесь

Немає нічого простіше, ніж очистити чайник від ненависного накипу та нальоту завдяки підручним засобам. Зробити це можна будь-яким мийним засобом для посуду, проте складність полягає тоді, коли важко дістатись до нальоту в носику заварника.

Видалити наліт вийде за допомогою харчової соди та ватної палички, пише Ukr.Media. Тут усе просто.

Як легко і швидко почистити носик чайника для заварювання

Злегка змочуємо ватяний наконечник палички та опускаємо його в харчову соду. Далі цією паличкою протираємо внутрішню поверхню носика у чайника. Ви повністю позбавитеся чайного нальоту, а можливо навіть цвілі. Потім промиваємо все під проточною водою. Як бачите, все дуже просто.

Раніше "Телеграф" розповідав, навіщо досвідчені господині додають у засіб для миття посуду соду.