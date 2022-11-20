Всього один популярний продукт поверне брудній металевій раковині колишній блиск: забудьте про соду

Ваша раковина буде блищати так, ніби ви щойно її купили

Перш ніж чистити раковину на кухні по-різному "хімією" або використовувати методи із сіллю, лимонним соком або харчовою содою, про що ми писали раніше, варто ознайомитися ще з одним лайфхаком, який допоможе впоратися з проблемою в рази простіше.

Як зазначає портал "Смачно+", ще він засіб, який допоможе власникам металевих раковин привести їх кухонні меблі в порядок, також можна знайти на кухні. І це звичайне борошно.

Як видалити бруд у раковині за допомогою борошна

Метод максимально простий, і вимагає особливих зусиль. Щонайменше терти нічого не потрібно. Спершу вимийте раковину губкою, змоченою в мильному розчині, а потім ретельно висушіть раковину. Потім на неї нанесіть невелику кількість борошна, і легенько утріть її в металеву поверхню.

У такому вигляді залиште раковину на кілька хвилин. А потім за допомогою сухої ганчірки позбавтеся залишків борошна.

Раніше "Телеграф" писав, як позбутися засмічень у раковині. Для прочищення труб замість дорогої хімії можна використовувати один простий засіб.