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Що покласти в скриньку зі срібними прикрасами, щоб вони не потемніли: лише один предмет

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Зберігаємо первозданний блиск прикрас зі срібла Новина оновлена 20 листопада 2022, 16:41
Зберігаємо первозданний блиск прикрас зі срібла. Фото pixabay.com

Срібло більше не почорніє і буде сяяти, як і раніше

Нові срібні вироби радують своїх господарів яскравим блиском. Але згодом прикраси починають темніти, втрачаючи свій первісний шарм.

Як запобігти почорнінню срібла пише Ukr.Media. Ваші прикраси врятує несподіваний засіб, а саме звичайний пакетик із силікагелем. Упаковку з прозорими кульками можна придбати в спеціалізованих магазинах або знайти в коробці з нещодавно придбаним взуттям.

Як зберегти первозданний блиск прикрас зі срібла

Просто покладіть пакетик із силікагелем у скриньку зі срібними виробами. Цей засіб здатний вбирати в себе зайву вологу, запобігаючи появі вологого повітря в ємності. Завдяки силікагелю прикраси темнітимуть відчутно повільніше, збережуть яскравість та світлий колір.

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#Срібло #Прикраси #Частка #Лайфхак