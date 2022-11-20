Як очистити подушки, не стираючи: потрібні всього два дуже доступні продукти

Є простий спосіб "освіжити" подушки

Брудні подушки та наволочки можуть призвести до численних проблем, таких як неприємний запах і погана гігієна сну. Рекомендується прати подушки кожні півроку, щоб вони не ставали домом для численних бактерій.

Між праннями, пише видання Express, варто вдатися до одного незвичайного лайфхака. Він освіжить подушки, хоча вам навіть не потрібно класти їх у барабан пральної машини. Все, що знадобиться, харчова сода та звичайний оцет.

Так, щоб зберегти подушки свіжими в проміжках між праннями, використовуйте оцет або харчову соду — два дуже доступні продукти. Кислотність оцту діє як чудовий засіб від пилових кліщів. Змішайте його трохи з водою і кількома краплями ефірної олії на ваш вибір, і ваша подушка буде пахнути свіжістю. Що потрібно робити: оцет чи розчин слід розпорошувати, а не виливати на всю подушку.

Допоможе в очищенні подушки й сода. Хитрість лайфхака полягає в тому, щоб посипати содою подушку і залишити на кілька годин. Вона має неймовірну абсорбувальну здатність і вбирає залишки поту і пов’язані з ними запахи. Через кілька годин пропилососьте подушку.

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