Грудок і розводів більше не буде: як правильно випрати пуховик в машинці
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Позбавити пуховик від плям і засмальцьованих ділянок буває не так просто
Такий теплий верхній одяг, як пуховик, залишається у списках модних трендів цієї зими. Але якою б стильною не була ця куртка, згодом, як і будь-який одяг, вона брудниться. Прання пуховика потребує певних знань.
Більшість при пранні пуховиків стикаються з кількома проблемами — наповнювач збивається в грудки, а на куртці залишаються білі розводи від прального порошку. Щоб подібні неприємності не траплялися надалі, прати пуховик у машинці доведеться за кількома правилами, пише belnovosti.
Як правильно прати пуховик у машинці:
- Застібаємо пуховик і закидаємо в барабан машинки, вибравши режим "Пуховик" або "Делікатне прання".
- Виберіть "Додаткове полоскання", щоб уникнути розводів. Найкраще використовувати рідкий засіб для прання.
- Також не завадить використання спеціальних м’ячиків, які не дають наповнювачу скомкуватися.
- Дочекайтеся, поки пуховик повністю висохне, а потім розбийте грудки качалкою або простою вішалкою, розклавши виріб на ліжку або дивані.
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