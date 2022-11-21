Грудок і розводів більше не буде: як правильно випрати пуховик в машинці

Позбавити пуховик від плям і засмальцьованих ділянок буває не так просто

Такий теплий верхній одяг, як пуховик, залишається у списках модних трендів цієї зими. Але якою б стильною не була ця куртка, згодом, як і будь-який одяг, вона брудниться. Прання пуховика потребує певних знань.

Більшість при пранні пуховиків стикаються з кількома проблемами — наповнювач збивається в грудки, а на куртці залишаються білі розводи від прального порошку. Щоб подібні неприємності не траплялися надалі, прати пуховик у машинці доведеться за кількома правилами, пише belnovosti.

Як правильно прати пуховик у машинці:

Застібаємо пуховик і закидаємо в барабан машинки, вибравши режим "Пуховик" або "Делікатне прання". Виберіть "Додаткове полоскання", щоб уникнути розводів. Найкраще використовувати рідкий засіб для прання. Також не завадить використання спеціальних м’ячиків, які не дають наповнювачу скомкуватися. Дочекайтеся, поки пуховик повністю висохне, а потім розбийте грудки качалкою або простою вішалкою, розклавши виріб на ліжку або дивані.

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