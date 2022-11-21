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Іржавих плям на плитці не буде, якщо нанести на "проблемне" місце один дешевий інгредієнт

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Як прибрати іржаві плями на керамічній плитці — ефективний засіб
Як прибрати іржаві плями на керамічній плитці — ефективний засіб. Фото cleanpedia

Гарантоване зникнення всіх іржавих плям та інших забруднень у ванній кімнаті

Плитка у ванній кімнаті може з часом покритись іржавими плямами та іншими забрудненнями. Ми вже писали про те, як відмити кахель до ідеального блиску, а тепер поговоримо про метод чищення керамічної плитки.

Щоб позбавитися плям і нальоту, необов’язково при кожному прибиранні використовувати агресивну "хімію". Достатньо запастися одним недорогим засобом, який є на кожній кухні — звичайною харчовою содою, пише belnovosti.

Як прибрати іржаві плями на керамічній плитці

Насипаємо трохи соди в глибоку ємність і додаємо трохи води, щоб усе перетворити на "кашу". Масу, що вийшла, наносимо на ті ділянки керамічної плитки, на яких з’явилися іржаві плями і нальоти. Через деякий час прибираємо соду: протираємо поверхню жорсткою стороною кухонної губки. Після цієї процедури протираємо керамічну плитку чистою ганчірочкою, просоченою водою.

Нагадаємо, що сантехніка у ванній має таку негативну властивість, як накопичення на своїй поверхні білого нальоту. Раніше "Телеграф" розповідав, як прибрати наліт на лійці для душу.

Теги:
#Ванна #Харчова сода #Частка #Іржа #Лайфхак