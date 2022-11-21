Як за копійки повернути прикрасам блиск: незвичайний лайфхак

Згодом ювелірні вироби тьмяніють, але є спосіб це виправити

Зберігати дорогоцінні метали потрібно правильно. Щоб срібло не почорніло, покладіть у скриньку пакетик із силікагелем. Якщо ж у вас є багато позолочених прикрас, які виглядають досить потьмянілими, не поспішайте їх позбуватися. Навіть у домашніх умовах і з мінімальними зусиллями можна повернути їм колишній вигляд.

Як пише Mirror, є один вдалий лайфхак, який змусить ваші позолочені прикраси, що потьмяніли, знову виглядати, як нові. Важливо, що на цей трюк піде буквально кілька хвилин. Чистка в домашніх умовах врятує ваші сережки, намиста та браслети. Знадобляться два підручні засоби: сода і сіль.

Що потрібно робити, щоб самостійно очистити прикраси:

Накрийте фольгою термостійку ємність і наповніть гарячою водою. Додайте приблизно столову ложку соди і близько однієї столової ложки солі. Змішайте. Залишіть у цьому розчині прикраси приблизно на дві хвилини. Вийміть вироби з ємності та промийте під краном холодною водою. Витріть насухо.

Результат цього лайфхака вас приємно здивує: прикраси знову засяють і виглядатимуть так, наче ви їх щойно зняли з вітрини ювелірного магазину.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зробити універсальний засіб для чищення, не витративши на нього жодної копійки.