Як за копійки повернути прикрасам блиск: незвичайний лайфхак
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Згодом ювелірні вироби тьмяніють, але є спосіб це виправити
Зберігати дорогоцінні метали потрібно правильно. Щоб срібло не почорніло, покладіть у скриньку пакетик із силікагелем. Якщо ж у вас є багато позолочених прикрас, які виглядають досить потьмянілими, не поспішайте їх позбуватися. Навіть у домашніх умовах і з мінімальними зусиллями можна повернути їм колишній вигляд.
Як пише Mirror, є один вдалий лайфхак, який змусить ваші позолочені прикраси, що потьмяніли, знову виглядати, як нові. Важливо, що на цей трюк піде буквально кілька хвилин. Чистка в домашніх умовах врятує ваші сережки, намиста та браслети. Знадобляться два підручні засоби: сода і сіль.
Що потрібно робити, щоб самостійно очистити прикраси:
- Накрийте фольгою термостійку ємність і наповніть гарячою водою.
- Додайте приблизно столову ложку соди і близько однієї столової ложки солі. Змішайте.
- Залишіть у цьому розчині прикраси приблизно на дві хвилини.
- Вийміть вироби з ємності та промийте під краном холодною водою. Витріть насухо.
Результат цього лайфхака вас приємно здивує: прикраси знову засяють і виглядатимуть так, наче ви їх щойно зняли з вітрини ювелірного магазину.
Раніше "Телеграф" розповідав, як зробити універсальний засіб для чищення, не витративши на нього жодної копійки.