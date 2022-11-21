Три натуральні продукти "вб’ють" усю плісняву в будинку: дієвий лайфхак

Боротися з пліснявою необов’язково за допомогою агресивної та їдкої хімії

У цей сезон в будинках може накопичуватися на вікнах конденсат і в результаті утворюватися грибок. Позбавлення від надокучливої плісняви може бути дорогим і включати використання агресивних хімікатів. Але є і натуральні засоби для чищення, здатні раз і назавжди вирішити цю неприємну проблему.

Якщо цвіль не видалити відразу, вона може легко поширитися у будинку. Як пише видання Mirror, на допомогу прийде один лайфхак із натуральними інгредієнтами. Він дуже простий, але працює цілком ефективно.

Все, що вам потрібно, це три інгредієнти: одна склянка звичайного оцту, 20 крапель гвоздикової олії та 20 крапель олії чайного дерева. Кислотність оцту допоможе позбутися спор цвілі, а гвоздична олія має протигрибкові властивості. Нарешті, олія чайного дерева запобігатиме поверненню грибка.

Що потрібно робити, щоб позбавитися цвілі в будинку:

Змішайте інгредієнти та додайте до пляшки з розпилювачем. Розпорошіть на заражену область. Залишіть на 20 хвилин — засіб спрацює на 100%. Якщо ділянка трохи "запущена", то грибок можна потерти щіткою.

Раніше "Телеграф" писав, які підручні інгредієнти краще не використовувати у боротьбі з пліснявою. А також ми розповідали, що заважають конденсату та цвілі в будинку деякі кімнатні рослини.