Висадіть ці рослини в будинку і забудете про плісняву: які кімнатні квіти чудово поглинають вологу

З утворенням плісняви особливо важко впоратися у зимові місяці

Цього сезону у багатьох будинках може накопичуватися конденсат на вікнах, що призводить до утворення грибка. Є багато способів позбутися плісняви, у тому числі за допомогою підручних засобів. Вона не тільки виглядає непривабливо, але й може серйозно нашкодити здоров’ю людини, якщо її не усунути, і особливо добре росте у приміщеннях із підвищеною вологістю.

Деякі кімнатні квіти, пише Mirror, природно знижують рівень вологи в повітрі. Тому скористайтеся простим лайфхаком, висадивши ці рослини у себе в будинку. Наявність такої рослинності буде створювати менш сприятливе середовище для цвілі.

Цвіль процвітає у невеликих приміщеннях, особливо у ванних кімнатах, де багато надмірної вологи. Замість використання хімікатів або електричного осушувача додавання кімнатних рослин у ванну кімнату – це просте та природне вирішення проблеми з пліснявою. Зелень очистить повітря та додасть свіжості вашій ванній кімнаті.

Рослини для ванної кімнати повинні добре адаптуватися до коливань температури, поглинати вологу і не потребувати занадто великої кількості сонячного світла для зросту.

Рослини, які допомагають запобігти плісняві в будинку:

Спатифілум Уолліса або "Мирна лілія". Вбирає вологу з повітря через своє листя і не обов’язково потребує прямого сонячного світла. Проте токсична для домашніх тварин.

Пальми (бамбукові, карликові фінікові, очеретяні). Вологопоглинальні листя відмінно підходять для контролю вологості.

Сансевієрія, "Щучий хвіст" або "Тіщин язик". Відома своєю витривалістю та пристосовністю, процвітає при яскравому світлі й теплих температурах.

Тілландія. Екзотична рослина, яку не потрібно висаджувати в ґрунт, дуже невибаглива і вбирає вологу з гарячого та насиченого парою повітря.

Раніше "Телеграф" писав, які засоби допоможуть прибрати чорну плісняву з пральної машини.