Висадіть ці рослини в будинку і забудете про плісняву: які кімнатні квіти чудово поглинають вологу
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З утворенням плісняви особливо важко впоратися у зимові місяці
Цього сезону у багатьох будинках може накопичуватися конденсат на вікнах, що призводить до утворення грибка. Є багато способів позбутися плісняви, у тому числі за допомогою підручних засобів. Вона не тільки виглядає непривабливо, але й може серйозно нашкодити здоров’ю людини, якщо її не усунути, і особливо добре росте у приміщеннях із підвищеною вологістю.
Деякі кімнатні квіти, пише Mirror, природно знижують рівень вологи в повітрі. Тому скористайтеся простим лайфхаком, висадивши ці рослини у себе в будинку. Наявність такої рослинності буде створювати менш сприятливе середовище для цвілі.
Цвіль процвітає у невеликих приміщеннях, особливо у ванних кімнатах, де багато надмірної вологи. Замість використання хімікатів або електричного осушувача додавання кімнатних рослин у ванну кімнату – це просте та природне вирішення проблеми з пліснявою. Зелень очистить повітря та додасть свіжості вашій ванній кімнаті.
Рослини для ванної кімнати повинні добре адаптуватися до коливань температури, поглинати вологу і не потребувати занадто великої кількості сонячного світла для зросту.
Рослини, які допомагають запобігти плісняві в будинку:
- Спатифілум Уолліса або "Мирна лілія". Вбирає вологу з повітря через своє листя і не обов’язково потребує прямого сонячного світла. Проте токсична для домашніх тварин.
- Пальми (бамбукові, карликові фінікові, очеретяні). Вологопоглинальні листя відмінно підходять для контролю вологості.
- Сансевієрія, "Щучий хвіст" або "Тіщин язик". Відома своєю витривалістю та пристосовністю, процвітає при яскравому світлі й теплих температурах.
- Тілландія. Екзотична рослина, яку не потрібно висаджувати в ґрунт, дуже невибаглива і вбирає вологу з гарячого та насиченого парою повітря.
Раніше "Телеграф" писав, які засоби допоможуть прибрати чорну плісняву з пральної машини.