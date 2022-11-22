Як почистити пуховик, не перучи його: хитрощі, про які не всі знають

Знаючи ці секрети, ваш пуховик завжди виглядатиме чисто та охайно

Теплий пуховик — це основа модних трендів цієї зими, і річ, яка, напевно, має кожна дівчина. Вони дуже зручні, але дуже довго сохнуть після прання, тому господині завжди віддають перевагу варіантам, як привести куртку в порядок без прання. Саме про це ми сьогодні й поговоримо.

Прання не завжди є найкращим вибором, а хімчистка є задоволенням не з дешевих, тому радимо вам звернути увагу на ці хитрощі. Як зазначає prostoway, ці хитрощі допоможуть вам упорядкувати пуховик швидко і без зайвих зусиль.

Як почистити пуховик без прання

Господарське мило з гарячою водою — спосіб, який допоможе впоратися із засаленими та брудними ділянками на куртці. Що робити: брудне місце обробіть водою, потім намильте стару зубну щітку господарським милом і потріть пляму. Після змийте залишки засобу для чищення і висушіть пуховик.

Нашатир і перекис водню — спосіб, який впорається з плямами лише за кілька хвилин. У рівних частках змішайте нашатир і перекис водню, розчином обробіть засалені ділянки. Залишіть на три хвилини, і потім все змийте.

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