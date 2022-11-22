Витяжка буде як нова: всього один популярний продукт позбавить вас від застарілого бруду та жиру

Бруд та жир зникнуть через 10 хвилин.

Витяжка — це 100% одне з найбрудніших місць на кухні, адже всі випари, що відбуваються під час приготування, вона "пожирає". А це і бруд, і жир, і кіптява. На жаль, але багато господинь під час прибирання просто забувають про неї, а це негативно впливає насамперед на роботу техніки. Не лінуйтеся, і мийте витяжку частіше, тим більше якщо знати кілька хитрощів, цей процес буде проходити набагато швидше.

Необов’язково купувати дорогу, сильнодійну "хімію", пише портал "Смачно+". Вони найчастіше агресивні, і можуть нашкодити вашим рукам, а якщо такий мийний засіб ще й не ретельно змити, його частинки можуть потрапити навіть в їжу. Добре, що є старі народні засоби з підручних засобів.

Чим відмити витяжку від застарілих бруду та жиру

Виявляється, впоратися з навіть старим шаром бруду та жиру може дешевий засіб, який завжди є на кожній кухні – кухонна сіль. А метод чищення сіллю взагалі максимально простий – 10 хвилин і ваша витяжка виглядає як нова.

Що потрібно зробити :

Всипте в каструлю з водою половину пачки солі та поставте все на плиту. Суміш має підігрітися, але не доводити до кипіння. Після цього опустіть у розчин фільтр витяжки і залиште його на 10 хвилин. Якщо через цей час бруд не відійде, повторіть процедуру.

Раніше "Телеграф" ділився з вами хитрістю досвідчених домогосподарок, як можна відмити плиту від жиру без хімії, не використовуючи жодного грама засобу. А ще дізнайтеся, як легко та ефективно відмити жирний посуд у холодній воді.