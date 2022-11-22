Терти не доведеться: саморобна суміш із трьох інгредієнтів очистить килим за 15 хвилин
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У прибиранні килима допоможуть деякі підручні продукти
Пухнасті килими можуть виглядати теплими та затишними, але товсті волокна є живильним середовищем для пилу й бактерій, що викликають неприємний запах. Прибрати сморід килима допоможе бабусин метод з нашатирем або освіжити килимове покриття можна за допомогою декількох натуральних продуктів.
Як пише Express, ви не завжди можете побачити бруд, що ховається в м’яких волокнах, тому періодично потрібно проводити ретельне чищення килима. Але не доведеться витрачати години на прибирання. Є відмінний лайфхак із використанням звичайної харчової соди та деяких натуральних ароматизаторів.
Для приготування розчину для чищення використовуйте суміш харчової соди (близько однієї склянки), ефірної олії лаванди (чотири краплі) і сушеного розмарину або інших трав (пару чайних ложок).
Що потрібно робити:
- Змішайте інгредієнти.
- Посипте цією сумішшю весь килим через сито.
- Залишіть на 10-15 хвилин. Харчова сода нейтралізує бактерії, що викликають запах, а ефірна олія і трави залишать стійкий аромат.
- Пропилососьте порошок, і ваш килим буде чистим і пухнастим.
Додамо, що для приємного зимового аромату можна використовувати дві-три столові ложки сушеної кориці замість розмарину. Мускатний горіх або суміш спецій також підійдуть у поєднанні з харчовою содою для чищення. Якщо хочете отримати більш стійкий запах, то візьміть ефірну олію з деревним ароматом.
Раніше "Телеграф" розповідав, який засіб допоможе вивести пляму з килима лише за кілька хвилин.