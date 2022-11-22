Спритний трюк запобігатиме конденсату та вогкості на вікнах: потрібен один підручний інгредієнт

Впоратися із зайвою вологою на підвіконні простіше, ніж ви думаєте

У холодну пору року на вікнах може накопичуватися волога. Запобігти утворенню конденсату допоможе провітрювання та ізоляція, а замість дорогих осушувачів повітря можна використовувати один простий і дешевий продукт, який, напевно, є на вашій кухні.

Конденсат та вогкість у вашому будинку можуть бути дорогими проблемами та призвести до небажаних наслідків – плісняви. Тож діяти треба оперативно. Як пише видання Mirror, позбутися конденсату допоможе лайфхак із звичайною сіллю.

Якщо ви не можете собі дозволити осушувач повітря в кожній кімнаті, цей трюк з сіллю — справжня знахідка. Весь секрет дуже простий, але результат вас захопить.

Що ж потрібно робити, щоб запобігти утворенню конденсату на вікнах? Насипте сіль у паперові стаканчики і залиште їх на ніч на підвіконні, щоб вони вбрали вологу. Можна ставити по одній склянці на вікно у кожній кімнаті. Наповнюйте тару наполовину та перевіряйте, щоб сіль не злипалася. Якщо сіль стає твердою та вологою, настав час її замінити. Можна бути ощадливим і просушити вологу сіль у духовці.

Є й інший спосіб: протріть вікна солоною водою, щоб запобігти утворенню конденсату.

Якщо у вашому будинку на вікнах вже почала з’являтися пліснява, то спробуйте позбавитися її за допомогою одного натурального лайфхака, про який раніше повідомляв "Телеграф".