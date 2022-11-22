Навіщо класти в молоко сіль: цей несподіваний лайфхак вас здивує

Зберігати молоко потрібно правильно, інакше воно швидко скисне

Щоб продукти не псувалися, важливо враховувати низку правил під час їх зберігання. Наприклад, картоплю не можна класти поруч із цибулею, інакше овоч швидше проросте. Тоді як продовжить термін придатності молока один незвичайний лайфхак із простим та дешевим продуктом, який є на вашій кухні.

Як пише видання Express, при зберіганні молока потрібно враховувати щонайменше два правила. Одне з них включає простий лайфхак із сіллю, який може здатися дивним, але працює чудово.

Як правильно зберігати молоко? По-перше, переверніть простий лайфхак: додайте в молоко сіль. Залежно від типу молока, яке ви використовуєте, після відкриття воно може зберігатися від 4 до 10 днів, якщо зберігати його в холодильнику. Однак ви можете трохи збільшити цей термін, додавши дрібку солі в коробку відразу після відкриття. Це тому, що сіль є консервантом та перешкоджає зростанню бактерій. Але обов’язково добре струсіть коробку і помістіть її в холодильник якнайшвидше.

По-друге, зберігайте молоко в прохолодній частині холодильника. А ось класти продукт на дверцята холодильника не варто, оскільки це найтепліша частина приладу, адже знаходиться подалі від системи охолодження. Тому зберігайте молоко в задній частині середніх або верхніх полиць для максимального охолодження та продовження терміну придатності продукту.

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