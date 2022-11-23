Лише один копійчаний засіб поверне білизну навіть найстарішому унітазу: блищатиме як новий

Найкраще миюче знаходиться на вашій кухні

Якщо вам набридло червоніти перед своїми гостями за брудний унітаз, який "не бере" ніяка хімія, час звернеться за допомогою до народних методів. Такі засоби не тільки допомагають відмити вапняний камінь, наліт і виводять жовті плями з унітаза, але й більш щадними для ваших рук. Щобільше, в основному, всі потрібні мийні засоби завжди знаходяться під рукою, тільки не у ванній, а на кухні.

Наприклад, упоратися з проблемою брудного унітаза може копійчаний засіб, які є в будинку в кожного, і це звичайний столовий оцет. Як обіцяє портал "Смачно+" — навіть найстаріший унітаз засяє як новий.

Як відмити брудний унітаз за допомогою оцту

Зазначимо, що проводити таку чистку краще тоді, коли вдома нікого не буде, адже засобу потрібно дати кілька годин, щоб "попрацювати". Тож: дві склянки столового оцту підігрійте до 50 градусів і залийте в унітаз, з якого вичерпайте всю воду. Залишіть усе це на десяту годину.

Наліт швидко відійде від стін туалету, і допоможе в цьому звичайний йоржик. Повторювати процедуру можна і потрібно в міру забруднення унітазу.

Раніше "Телеграф" писав, як позбутися нальоту в унітазі. Все, що знадобиться, гарантовано вже є у вас вдома.