Вапняний наліт відпаде сам: дивовижний і дешевий лайфхак для чищення кранів
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Допоможе очистити кран один підручний продукт
Якщо очистити чайник від накипу можна за допомогою оцту, то у випадку крана все ще простіше. Навіть без дорогих засобів можна вирішити проблему: на ваших очах вапняний наліт відпадатиме сам.
Про дієвий лайфхак з очищення крана від вапняних відкладень пише видання Mirror. Цей метод підійде і для інших подібних поверхонь. Найважливіше, що вам не доведеться вдаватися до дорогих засобів для чищення і спреїв.
Є повністю натуральний спосіб видалити вапняний наліт. Можливо, ключовий інгредієнт для цього лайфхака вже є у вашому холодильнику. Отже, вам знадобиться звичайний лимон. Лимонна кислота вважається дуже ефективною, коли йдеться про боротьбу з вапняними відкладеннями, і, на відміну від оцту, не ушкоджує оздоблення. Додатковий плюс – свіжий запах цитрусу.
Що потрібно робити, щоб позбавитися вапняного нальоту з крана:
- Розріжте звичайний лимон навпіл поперек.
- Притисніть розрізаний бік фрукта до носика крана, "захопивши" всю область вапняного нальоту. Кран повинен залишатися зануреним у лимон, щоб сік руйнував вапняний наліт.
- Закріпіть скибочку цитрусу якнайкраще, щоб вона не впала. Надягніть пластиковий пакет на горловину крана і зав’яжіть його гумкою, переконавшись, що лимон все ще знаходиться там, де потрібно.
- Залишіть у такому вигляді кран на кілька годин. Якщо наліт надто стійкий – на ніч.
- Заберіть лимон і пакет. Акуратно протріть кран чистою зубною щіткою та серветкою з мікрофібри.
- Можете використовувати голку або шпильку, щоб очистити отвори для розпилення, де залишилися частини вапняного нальоту.
- Помийте кран гарячою водою, щоб змити залишки лимона.
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