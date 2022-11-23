Вапняний наліт відпаде сам: дивовижний і дешевий лайфхак для чищення кранів

Допоможе очистити кран один підручний продукт

Якщо очистити чайник від накипу можна за допомогою оцту, то у випадку крана все ще простіше. Навіть без дорогих засобів можна вирішити проблему: на ваших очах вапняний наліт відпадатиме сам.

Про дієвий лайфхак з очищення крана від вапняних відкладень пише видання Mirror. Цей метод підійде і для інших подібних поверхонь. Найважливіше, що вам не доведеться вдаватися до дорогих засобів для чищення і спреїв.

Є повністю натуральний спосіб видалити вапняний наліт. Можливо, ключовий інгредієнт для цього лайфхака вже є у вашому холодильнику. Отже, вам знадобиться звичайний лимон. Лимонна кислота вважається дуже ефективною, коли йдеться про боротьбу з вапняними відкладеннями, і, на відміну від оцту, не ушкоджує оздоблення. Додатковий плюс – свіжий запах цитрусу.

Що потрібно робити, щоб позбавитися вапняного нальоту з крана:

Розріжте звичайний лимон навпіл поперек.

Притисніть розрізаний бік фрукта до носика крана, "захопивши" всю область вапняного нальоту. Кран повинен залишатися зануреним у лимон, щоб сік руйнував вапняний наліт.

Закріпіть скибочку цитрусу якнайкраще, щоб вона не впала. Надягніть пластиковий пакет на горловину крана і зав’яжіть його гумкою, переконавшись, що лимон все ще знаходиться там, де потрібно.

Залишіть у такому вигляді кран на кілька годин. Якщо наліт надто стійкий – на ніч.

Заберіть лимон і пакет. Акуратно протріть кран чистою зубною щіткою та серветкою з мікрофібри.

Можете використовувати голку або шпильку, щоб очистити отвори для розпилення, де залишилися частини вапняного нальоту.

Помийте кран гарячою водою, щоб змити залишки лимона.

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