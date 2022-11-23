Одяг розгладиться за секунди: приголомшливий лайфхак з дошкою для прасування

Покладіть одну підручну річ на прасувальну дошку і будете приємно здивовані

Щоб таке рутинне заняття, як прасування, проходило швидше, потрібно не тільки періодично чистити праску. Є спосіб підвищити ефективність роботи електроприладу за допомогою одного незвичайного предмета, який, можливо, вже може бути у вашому будинку.

Як пише видання Mirror, приголомшливий лайфхак допоможе швидше прасувати одяг, використовуючи тільки популярне кухонне начиння. Все, що вам знадобиться, алюмінієва фольга.

Дивовижний трюк показала користувачка TikTok Neat Caroline. Жінка здивувала тисячі глядачів, поділившись інноваційним лайфхаком, що допомагає швидше гладити одяг. TikToker використовувала звичайний предмет, який, швидше за все, знаходиться в глибині ваших ящиків чи коштуватиме вам копійки — алюмінієву фольгу.

Ось у чому полягає секрет лайфхака: вам просто потрібно додати трохи фольги під покриття дошки для прасування. Візьміть дошку для прасування і трохи алюмінієвої фольги, зніміть чохол, покладіть лист алюмінію, переконайтеся, що фольга лежить блискучою стороною вгору, і знову надіньте чохол. Так ви погладите одяг набагато швидше. Алюміній — відмінний провідник тепла, тому він прискорює прасування, фактично ви прасуватимете обидві сторони тканини одночасно.

Раніше "Телеграф" розповідав, як розгладити складки на одязі без праски.