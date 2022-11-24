Неприємний запах зникне за одну ніч: що покласти у взуття, щоб воно було свіжим

Жодного запаху не буде, якщо покласти всередину цей продукт

Неприємний запах від взуття це дуже поширена проблема, з якою стикався кожен. Багато хто в спробах її вирішити скуповують різні дезодоранти для ніг або ароматизовані устілки, і навіть не підозрюють, що позбавиться неприємного запаху у взутті можуть допомогти найпростіші продукти, які можна знайти на кожній кухні. Наприклад, це може бути лавровий лист.

Більше того, такі народні засоби не лише приглушують неприємне амбре, як це роблять їхні "хімічні колеги", а справляються із завданням радикально, повідомляє портал "Смачно+". Що ж ще можна використовувати як абсорбент?

Як позбутися неприємного запаху з взуття

Нейтралізувати всі ознаки несвіжості допоможе звичайна сіль, яка 100% є на кухні в кожного. Як це працює: насипте спецію в бавовняні шкарпетки, добре набивши їх сіллю бажано великого помелу, і помістіть у кросівки, черевики або чоботи щонайменше 12 годин. Через цей час від запаху не залишиться сліду.

Ще одним хорошим абсорбентом є суміш дрібно перетертого активованого вугілля та соди. Такий метод освіжить взуття анітрохи не гірше за сіль.

Раніше "Телеграф" писав, як позбутися неприємного запаху з килима. Простий спосіб, який вигадали наші бабусі.