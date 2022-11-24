Швидко розряджається на морозі: п’ять кроків, які продовжать заряд гаджета

Захисний чохол та режим "енергозбереження" продовжать життя вашому смартфону

Низькі температури згубно впливають не тільки на здоров’я та самопочуття людини, а й на акумулятори гаджетів. Ви, напевно, помічали, що взимку, особливо при мінусовій температурі, телефон розряджається в рази швидше. Однак нам хочеться, щоб наш помічник був постійно під рукою.

Як зробити так, щоб гаджет тримав заряд у холодну пору року довше, і не підвів вас у найвідповідальніший момент пише Android.com.

Використовуйте чохол

Виходячи на вулицю в мінусові температури подбати потрібно не лише про свій комфорт, а й захист телефону. Чохол допоможе зберегти відповідну температуру пристрою. До речі, існують навіть спеціальні термозахисні чохли, які запобігають різкому охолодженню гаджета.

Тримайте телефон у теплі

Якщо ви не звикли одягати чохол на смартфон — намагайтеся менше діставати його на морозі. Ще однією корисною порадою є знайти для гаджета затишне місце у сумці чи кишені. Для збереження тепла можна тримати його ближче до тіла. Але варто пам’ятати, що різкі перепади температури для пристрою теж не бажані. Після користування на вулиці обов’язково сховайте телефон і не несіть його в руках.

Увімкніть режим енергозбереження

Вам потрібно постаратися продовжити роботу мобільного телефону. Для цього закрийте всі фонові вкладки, зменште яскравість або увімкніть "автояркість". Якщо нічого не допомагає, скористайтеся режимом енергозбереження. Власники iPhone повинні зайти в "Налаштування", відкрити розділ "Акумулятор", увімкнути енергозбереження. Якщо у вас Android — також перейдіть в "Налаштування" та знайдіть рядок "Батарея".

Не заряджайте телефон за допомогою Power Bank

Підключити смартфон до портативної зарядки може здатися чудовим рішенням, проте цього точно не варто робити з однієї простої причини. Заряджання при низьких температурах може зашкодити літій-іонній батареї. Після цього гаджет може розряджатися ще швидше або зовсім не заряджатися.

Рідше користуйтесь мобільним телефоном

Щоб врятувати пристрій, намагайтеся діставати його з кишені або сумки якомога рідше. Перемикайте дзвінок на навушники та не допускайте потрапляння дощу та снігу.

Раніше "Телеграф" розповідав, які помилки під час заряджання мобільного пристрою можуть серйозно нашкодити гаджету.