Посуд буде ідеально чистим і білим: як позбутися жовтизни за 10 хвилин

Тарілки та чашки знову будуть ідеально білими, начебто тільки з магазину

Згодом посуд починає жовтіти, особливо якщо він білий. Однак це ще не привід викидати улюблені тарілки або чашки, і тікати купувати нове начиння. Є чудовий спосіб, який допоможе "врятувати" ваш посуд, і поверне їм колишню білизну та чистоту.

Як повідомляє Ukr.Media, завдяки цьому лайфхаку посуд знову буде ідеально чистим. Все, що потрібно — це закупитись необхідними "інгредієнтами", які потрібні для приготування мийного.

Як повернути посуду білизну

Щоб позбавитися жовтизни на посуді, потрібно взяти тюбик силікатного клею, половину пачки звичайної харчової соди і 5 літрів чистої води. Все це потрібно змішати в металевому відрі і поставити на вогонь.

Як тільки розчин почне кипіти, помістіть у нього пожовклий посуд і залиште "варитися" ще 10 хвилин. Через цей час вимкніть вогонь, а посуд перемістіть у раковину та помийте її "класичним" способом. Треба бути дуже обережними, адже тарілки і чашки будуть дуже гарячими.

Раніше "Телеграф" розповідав, що такі звичайні побутові продукти, як сода та оцет — найбільш ефективна комбінація для видалення жиру та бруду з духовки. Простий лайфхак спрацює за ніч.