П’ять хвилин та ідеальна чистота: прості способи, як позбутися жиру на ручках кухонної плити

У чистої плити і готувати приємніше

Ручки на плиті — це одне з найбільш забруднених місць на кухні, причому на них також накопичується безліч мікробів, особливо якщо ви часто користуєтеся духовкою. Вони практично миттєво покриваються шаром жиру, а відмити їх не так просто. Але ми знаємо, як це зробити.

Багато мийних засобів не дають очікуваної чистоти, якими б агресивними вони не були, пише prostoway. Тому в хід потрібно пускати народні методи, які здатні подолати навіть найстійкіший бруд. Для того, щоб очистити ручки на плиті, вам потрібно всього два доступні продукти — лимон і сода.

Чим відмити ручки кухонної плити від жиру

Лимон – візьміть шматок цитрусу і натріть їм ручки плити. Через 5 хвилин змийте сік вологою ганчіркою. Готово – і ручки сяють чистотою.

Сода — розведіть соду в невеликій кількості води до стану пасти. Потім нанесіть губкою суміш на брудні поверхні і залиште на 5-10 хвилин. Після просто все змийте.

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