Плита сяятиме: простий лайфхак з одним продуктом, який вже є на вашій кухні

Деякі недорогі інгредієнти значно спростять прибирання варильної поверхні

Прибирання на кухні може тривати багато часу. Адже потрібно не лише помити посуд, а й очистити духовку та плиту. Якщо на варильній панелі накопичився жир і застарілі плями, то не поспішайте витрачатися на дорогу агресивну хімію.

Про лайфхак з очищення печі за допомогою натуральних засобів пише видання Mirror. Плита виглядатиме як нова. Головний інгредієнт, який вам потрібен, вже є на вашій кухні. Йдеться про звичайну харчову соду.

Є кілька способів очистити піч, використовуючи соду. Ви можете використовувати соду окремо або змішувати з лимоном або іншими цитрусовими. Що потрібно робити: проведіть половинкою лимона по харчовій соді круговими рухами. Плями сходитимуть за секунди.

Також можете взяти теплий рушник і накрити соду, розсипану на печі. Дайте трохи часу. Потім у вас вийде очистити поверхню з неймовірною легкістю.

Є і такий лайфхак :

Змішайте харчову соду з невеликою кількістю оцту та невеликою кількістю лимона для запаху. Насипте пасту на піч і залиште на 30 хвилин, а потім зітріть.

Ви будете вражені тим, як швидко та ефективно вдасться відмити плиту від жиру та інших плям.

Раніше "Телеграф" розповідав, як очистити від нагару та жиру деко.