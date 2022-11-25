Навіщо класти звичайну губку для миття посуду в холодильник: дуже корисний побутовий трюк

Ця дія має цілком раціональне пояснення

Як тільки не використовують кухонну губку, щоб спростити собі життя. Наприклад, з корисними цілями роблять у губках дірку або кладуть її в пральну машинку. У цьому матеріалі дамо відповідь на питання: з якою метою досвідчені господині кладуть губку для миття посуду в холодильник?

Виявляється, така маніпуляція допомагає зберегти свіжість овочів та фруктів. Про це пише cpykami.

Яка користь від кухонної губки у холодильнику

Оскільки в холодильному пристрої часто присутня підвищена вологість, то овочі, фрукти і зелень у ньому швидше втрачають свою свіжість. Саме губка, яка має властивість убирати в себе зайву рідину, вирішує подібну проблему. Просто покладіть пару губок у нижній відсік холодильника: вони вберуть вологу і продукти харчування довше будуть зберігати свою свіжість та соковитість.

Раніше "Телеграф" розповідав, навіщо посипати сіллю губку для миття посуду.