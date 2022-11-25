Два підручні предмети раз і назавжди позбавлять вас конденсату на вікнах: простий лайфхак

Допоможе впоратися з проблемою зовсім дешевий та нехитрий спосіб

Через зайву вологість у будинку може виникати пліснява, з якою не так просто впоратися. Тому краще запобігти цій проблемі. Отже, якщо на вікнах накопичується конденсат, потрібно діяти швидко.

Позбутися конденсату можна без дорогих засобів та зайвих зусиль. На допомогу прийде лайфхак із двома підручними предметами, пише Mirror. Все, що вам знадобиться, непотрібна шкарпетка і наповнювач для котячого лотка.

Один з найдоступніших і незвичайних способів прибрати конденсат: використовувати наповнювач для котячого туалету та шкарпетку – речі, які, можливо, вже є у вас вдома. Це звучить дивно, але працює чудово. Що ж треба робити? Просто насипте наповнювач для котячого туалету в старі шкарпетки та зав’яжіть. Залишіть нехитру конструкцію на кожному підвіконні, щоб вона вбирала вологу. Рекомендується міняти наповнювач для котячого туалету щомісяця, щоб він працював і залишався свіжим.

Раніше "Телеграф" розповідав, що подолати конденсат можна і за допомогою іншого лайфхаку. Знадобиться лише один продукт, який, напевно, є на вашій кухні. Трюк дуже простий, але дієвий.