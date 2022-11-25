Хитрість із двох інгредієнтів зробить мікрохвильову піч як нову: відмінний лайфхак (відео)

Для трюку з очищення мікрохвильової печі потрібні лише підручні засоби

Прибирання на кухні – складний процес. Потрібно не тільки помити посуд, а привести до ладу всі робочі та варильні поверхні. Якщо на чистку духовки піде час, то щодо мікрохвильової печі все дуже просто. Потрібно всього два побутові інгредієнти, які змусять її сяяти.

Чищення мікрохвильової печі — одна з тих робіт, про яку можна легко забути, особливо всередині. Однак варто пам’ятати про це і регулярно очищати мікрохвильову піч. Допоможе цьому один простий лайфхак, пише Mirror.

Користувачка @realkarencontent в TikTok поділилася своїм ідеальним способом. Завдяки нехитрому трюку ваша мікрохвильова піч буде виглядати як нова. Використовуйте два інгредієнти, які, швидше за все, вже є у вашій шафі: звичайний оцет і лимон. Що потрібно робити:

Для очищення мікрохвильової печі вам знадобиться склянка води, склянка оцту та лимон, який потрібно вичавити в розчин, щоб він "запрацював".

Увімкніть мікрохвильову піч на максимум на сім хвилин, дозволяючи розчину зробити свою справу.

Після цього елементарного трюку ви зможете з легкістю прибрати плями та жир із внутрішніх стінок мікрохвильової печі за допомогою губки або серветки.

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