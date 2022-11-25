Сірий наліт з мийки зникне за секунди: лінивий спосіб, як упоратися з проблемою

Завдяки цьому способу вдасться прибрати вапняний наліт навіть у важкодоступних місцях

Утворення вапняного нальоту, що залишається після висихання води, нерідко не рятує навіть корисна звичка насухо витирати мийку. Особливо актуальною є проблема, якщо з крана тече жорстка вода.

Прибрати весь сірий наліт з мийки та змішувача допоможуть прості інгредієнти: гаряча вода (0,5 літра), паперові рушники (серветки) та лимонна кислота (1 ст. л.). Як пише belnovosti, цей трюк відмінно очищає нержавіючу сталь і штучний камінь.

Як прибрати наліт із сантехніки

Лимонку розчиняємо у воді. Там же змочуємо паперовий рушник і прикріплюємо до поверхні мийки та змішувача. У такому вигляді все залишаємо на 30 хвилин. Після цього папір прибираємо і ретельно промиваємо мийку та змішувач. У такий спосіб наліт можна прибрати навіть у важкодоступних місцях, наприклад, бордюрах мийки.

Нагадаємо, що сантехніка у ванній має таку негативну властивість, як накопичення на своїй поверхні білого нальоту. Раніше "Телеграф" розповідав, як прибрати наліт на лійці для душу.