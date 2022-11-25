Що потрібно покласти в морозилку, щоб вона працювала краще: це заощадить вам гроші

Один простий лайфхак значно зменшить витрати на електроенергію

Морозильна камера – один із приладів, які найбільше споживають електрику у будинку. Тому якщо хочете заощадити на рахунках за електроенергію, потрібно використовувати морозилку по максимуму. У цьому допоможе один простий, але дієвий лайфхак.

Як пише видання Mirror, кухонна техніка "їсть" багато енергії, а такі речі, як холодильники та морозильник, не можна вимкнути, поки вони заповнені. Тому у вас немає іншого вибору, окрім як підтримувати їх у робочому стані. Але є спосіб змусити ці пристрої працювати більш ефективно, це допоможе вам заощадити.

Коли морозильна камера заповнена, то працює більш ефективно: утворюється менше місця для надходження тепла, а вміст допомагає охолодити будь-яке тепле повітря, яке проникає всередину. В результаті це знижує витрати. Але це не означає, що ви повинні витрачати купу грошей на їжу для морозильної камери.

Блоки льоду або пакети з водою працюють так само добре, вони є ключовим інгредієнтом лайфхака. Ви можете використовувати пакети із застібкою-блискавкою, наповнені водою, кубиками льоду або навіть пакетами з льодом, щоб запобігти попаданню повітря – ці предмети дешеві, але ефективні.

Наведіть порядок у морозильній камері. Помістіть продукти, які вам не знадобляться найближчим часом, в кінець, щоб вам не доводилося постійно переставляти речі, марнуючи час. Пам’ятайте, що якщо морозильник буде повним і компактним, то буде використовуватися менше енергії, що скоротить ваші рахунки.

Раніше "Телеграф" ділився іншими захопливими "кухонними лайфхаками", які допоможуть використовувати електроприлади ефективно та зроблять витрати на "комуналку" доцільними.