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Чи правильно ви одягаєте сміттєвий пакет на відро: цей лайфхак змусить вас сумніватися (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Візьміть на озброєння спритний трюк зі сміттєвим пакетом Новина оновлена 25 листопада 2022, 22:33
Візьміть на озброєння спритний трюк зі сміттєвим пакетом. Фото simplehuman.com

Можливо, ви все життя неправильно вставляєте мішок у сміттєвий бак

Звичні і рутинні процеси можна полегшити за допомогою невеликих хитрощів, як наприклад, трюк з дошкою для прасування. Навіть така справа, як зміна мішка для сміття, має свої нюанси. Можливо, ви весь цей час одягали сміттєвий пакет на відро неправильно, і ось чому.

Як пише видання Mirror, іноді зміна пакетів для сміттєвих баків може бути дуже дратівливим заняттям, але є більш швидкий і ефективний спосіб зробити це. Вам на допомогу прийдуть відразу два захопливі лайфхаки, опубліковані користувачами соцмереж.

Перший лайфхак із пакетом для сміття полягає в тому, щоб вставляти в бак мішок, вивернутий навиворіт. Це буде схоже на таку собі шапку, яку треба заштовхнути усередину. Такий трюк значно заощадить час і зусилля, а пакет виглядатиме акуратніше.

Другий спосіб згодиться для найбільш лінивих. Суть цього лайфхака неймовірно проста: вам просто потрібно вставити відразу кілька пакетів для сміття в урну. І наступного разу ви не будете робити зайвих маніпуляцій з відром і сміттєвим мішком. Більше того, якщо раптом сміттєвий пакет прорветься, то вдасться уникнути "катастрофи".

Раніше "Телеграф" розповідав, що потрібно помістити у відро для сміття, щоб прибрати неприємний запах. Є легкий, але ефективний спосіб.

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#Сміттєвий бак #Лайфхак #Сміттєвий пакет