Усього пара крапель цього засобу збереже чистоту підлоги надовго: забудете про пил назавжди

Завдяки цьому способу, ваші підлоги будуть виблискувати чистотою набагато довше.

Зіткнулися з такою проблемою, що щойно вимита підлога практично моментально виглядає брудною, а все тому, що на неї осіла пилюка? Якщо так, то ви прийшли за адресою, і ми розповімо вам що робити в такій ситуації і як "правильно" помити підлогу.

Цілком ймовірно, що ви вибрали непридатний засіб для збирання, пише портал "Смачно+". Багато популярних засобів для миття підлоги, попри свій приємний запах і начебто добре відмивають бруд, можуть її ніби "притягувати" назад, а також залишати негарні плями та розлучення. Що ж робити?

Як правильно мити підлогу, щоб н довше залишався чистим

Рідина для миття підлоги може притягувати на себе пил та бруд. Непоганою альтернативою, якою можна замінити такі засоби є кондиціонер для білизни. Додайте його зовсім трохи у воду, і на підлозі створиться якийсь антистатичний ефект, який відштовхує бруд.

Також причиною швидкого забруднення підлог може бути те, що було налито занадто багато мийного засобу, або ж ви погано віджали ганчірку в процесі збирання.

Раніше "Телеграф" писав, чим помити скляні поверхні в будинку, щоб блищали і довго були чистими.