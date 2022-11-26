Краще оцту та лимонної кислоти: несподіваний засіб очистить чайник від накипу всередині

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Немає нічого простішого, ніж очистити чайник від ненависного накипу, якщо знати кілька "народних" засобів, які можуть полегшити життя кожній домогосподарці в кілька разів. Найчастіше всі використовують для чищення накипу оцет або лимонну кислоту, але це ще не найефективніші засоби.

Як повідомляє портал "Смачно+", не варто поспішати викидати старий чайник, якщо вам не вдається відмити накип. Виявляється, відмити навіть найстаріший наліт може один незвичайний засіб — огірковий розсіл.

Як відмити чайник від накипу зсередини розсолом.

Залийте огірковий розсіл у чайник і прокип’ятіть протягом 30 хвилин. Розсіл вилийте, а посуд одразу промийте під чистою водою. Від забруднень не залишиться сліду. Якщо ж з першого разу не вийшло, процедуру можна повторити ще раз.

Раніше "Телеграф" розповідав, навіщо досвідчені господині додають у засіб для миття посуду соду.