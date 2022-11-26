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Краще оцту та лимонної кислоти: несподіваний засіб очистить чайник від накипу всередині

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
Як очистити чайник від накипу
Як очистити чайник від накипу. Фото pexels.com

Ви будете здивовані цьому лайфхаку

Немає нічого простішого, ніж очистити чайник від ненависного накипу, якщо знати кілька "народних" засобів, які можуть полегшити життя кожній домогосподарці в кілька разів. Найчастіше всі використовують для чищення накипу оцет або лимонну кислоту, але це ще не найефективніші засоби.

Як повідомляє портал "Смачно+", не варто поспішати викидати старий чайник, якщо вам не вдається відмити накип. Виявляється, відмити навіть найстаріший наліт може один незвичайний засіб — огірковий розсіл.

Як відмити чайник від накипу зсередини розсолом.

Залийте огірковий розсіл у чайник і прокип’ятіть протягом 30 хвилин. Розсіл вилийте, а посуд одразу промийте під чистою водою. Від забруднень не залишиться сліду. Якщо ж з першого разу не вийшло, процедуру можна повторити ще раз.

Раніше "Телеграф" розповідав, навіщо досвідчені господині додають у засіб для миття посуду соду.

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#Прибирання #Чайник