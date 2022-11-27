Зникнуть навіть застарілі плями: "рецепт" мийного засобу для кухонних рушників

Від плям не залишиться і сліду

Відмити кухонні рушники від усіх тих плям, які вони "отримали" на кухні, — завдання не з найпростіших, проте цілком здійсненне, якщо знати кілька хитрощів. Наприклад деякі господині перед пранням кладуть рушники в мікрохвильову піч, або ж готують спеціальний мийний засіб, який допоможе впоратися з будь-якими плямами. Саме про такий спосіб ми розповімо далі.

Щоб навіть застарілі плями зникли з кухонних рушників, достатньо проведіть одну просту "процедуру" і приготувати суміш, що очищає. Нічого складного немає і всі інгредієнти до неї доступні. Як зазначає Ukr.Media, після такого прання всі плями з кухонних рушників "втечуть"

Як випрати кухонні рушники від плям

Приготуйте мийний засіб — в каструлю наберіть більш як 1 л води, додайте 2 ч. л. олії без запаху, 3 ч. л. розчину гіпохлориту натрію (продається в аптеці), 100 гр будь-якого сухого порошку (можна навіть найдешевшого), і всипте 1 пакетик розпушувача для випічки. Доведіть воду до кипіння.

Після цього занурте у розчин рушника, і прокип’ятіть їх буквально 5 хвилин, і вимкніть вогонь. Накрийте кришкою, і дайте рушникам повністю охолонути разом з водою в каструлі. Потім воду злийте, а рушники злегка відіжміть. Полоскати не треба. Потім мильні рушники перекладіть у пральну машинку, додайте 1 ст. л. соди та увімкніть звичайний цикл прання.

Раніше "Телеграф" розповідав, з чим випрати махрові рушники, щоб вони залишалися м’якими та пухнастими.