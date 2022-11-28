Як зберігати гриби, щоб вони залишалися свіжими: є один важливий нюанс

Гриби можуть швидко зіпсуватися, якщо "пустити" до них вологу

При зберіганні овочів потрібно враховувати низку правил, інакше вони швидко зав’януть та втратять свіжий вигляд. Це стосується і такого популярного продукту – грибів. Є кілька моментів, про які варто знати, якщо гриби є у вашому раціоні.

Гриби неймовірно універсальні, але їх не так просто зберегти свіжими вдома. Ці овочі можуть зіпсуватися навіть у холодильнику. Та є спосіб продовжити термін їхнього зберігання. Про лайфхак, який допоможе зберегти гриби в хорошому стані, пише видання Express.

Улюблені за свою унікальну текстуру та м’ясистий смак, гриби добре поєднуються зі стравами різних кухонь. Як упаковка, так і розташування грибів у холодильнику мають вирішальне значення для того, щоб вони прослужили якнайдовше. Гриби мають пористу структуру, що означає, що вони вбирають воду як губка. У поєднанні з високим вмістом води, що становить близько 80-90%, важливо збалансувати рівень вологості при зберіганні їх удома. Тож суть лайфхака з продовження терміну придатності грибів: тримати їх у сухості, тоді вони залишаться твердими і свіжими. На відміну від більшості овочів важливо уникати миття грибів перед їх зберіганням, інакше це скоротить термін придатності.

Такі прості правила відносяться до всіх популярних видів грибів, будь то печериці, шиїтаке або лисички. Рекомендується покласти гриби у паперовий пакет. Якщо його немає, тоді загорніть їх у паперовий рушник і помістіть в ємність для зберігання в холодильнику. Паперовий рушник чи пакет вбирає вологу, що, своєю чергою, зберігає свіжість грибів. Пам’ятайте, що гриби слід тримати подалі від пряних продуктів, оскільки вони поглинають запах.

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